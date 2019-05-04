За две недели жители Литвы пожертвовали около 850 евро на восстановление повреждённого пожаром кафедрального собора Нотр-Дам де Пари, сообщили сборщики средств.
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Пожертвования собирают монастырь сестёр Вознесения Девы Марии и Вильнюсская гимназия им. блаженного Теофилиуса Матулёниса.

"Всего был 21 жертвователь, среди них были и организации, и физические лица", – сообщила директор гимназии Виолета Алишаускене.

По её словам, минимальная сумма пожертвований составляет 5 евро, максимальная - 200 евро.

Средства будут собирать до 14 июня.

Собор Парижской Богоматери большой пожар повредил вечером 15 апреля. Пожар уничтожил шпиль и крышу собора, часть бывших там произведений искусства.

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Это самый древний кафедральный собор в северной Франции, его строительство было закончено в 1345 году.

Ежегодно его посещают 13 млн человек.

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