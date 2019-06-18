Как сообщили BNS в министерстве, для наблюдения за двухнедельными учениями, которые начались в субботу, также были приглашены и наблюдатели из России и Финляндии, однако эти две страны отказались, и их представителей не будет.
В рамках этих учений на военных полигонах и на гражданских территориях свои навыки отрабатывают около 4 тыс. военных из 10 стран.
Представители Беларуси и Швеции в среду примут участие в программе наблюдателей.
Беларусь с 17 по 20 июня также дополнительно направила и группу инспекторов по контролю над вооружениями, как это предусматривается в положениях Венского документа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 2011 года.
Литва планирует построить образовательно-культурный центр в польских Сувалках
Правительство Литвы предполагает, что для...
Премьер Литвы поздравил Ярослава Качиньского с 70-летием (1)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис во вторник...
В Каунасе решают вызвавший протесты вопрос о продлении улицы
Совет самоуправления Каунаса во вторник на заседании...
На военных учениях в Литве – наблюдатели из Беларуси (5)
На военных учениях вооруженных сил Литвы "Железный...
Министр юстиции: Вильнюсская тюрьма-СИЗО будет переселена из центра в июле (3)
Находящееся в центре Вильнюса Лукишское СИЗО-тюрьма...
TOP новостей
Науседа: правящие оказывают давление на главу парламента (57)
Избранный президент Литвы Гитанас Науседа говорит,...
Борьба за один из высших постов в ЕС: будущее Грибаускайте определят пять неизвестных (11)
Даля Грибаускайте никогда не принадлежала ни к одной...
Зарубежным стартаперам упростили выдачу литовских виз
Литва с 1 июля упрощает выдачу виз предпринимателям,...
Kaк "не сдаться без боя" или осторожные амбиции Святослава Вакарчука: 15% в парламенте без старых политиков Специально для DELFI (136)
Когда победа Владимира Зеленского на президентских...