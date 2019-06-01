"В городе мы улучшаем условия ожидания общественного транспорта пассажирами – в прошлом году начат первый этап, во время которого строились павильоны в столице на остановках, а это продолжающий проект", – сказала руководитель отдела организации общественного транспорта предприятия Виктория Катилене.

По её словам, в этом году будут больше ориентироваться на предместья, поскольку в центре павильоны есть на каждой остановке. Конкурс подряда на оборудование до 50 новых павильонов планируют объявить в июне, уверяют, что они будут установлены ещё в этом году. Однако в городе ещё останутся остановки без павильонов.

"Проект будет продолжен, на остановках будут улучшать их инфраструктуру. Если нет возможности оборудовать павильоны, там мы поставим скамейки, постараемся на всех остановках сделать какое-нибудь улучшение", – сказала она.

По информации предприятия Susisiekimo paslaugos, в прошлом году конкурс выиграло предприятие Gatas – оно за 297000 евро подрядилось изготовить и оборудовать 100 павильонов, из которых в прошлом году оборудовано 60, а оставшиеся 40 планирует оборудовать в этом году.