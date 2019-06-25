На Вильнюс нацелились создатели ещё одного популярного сериала: снимается триллер о международном шпионаже

Вместе со шведами над созданием этого сериала работает и представляемая литовцами компания Dansu.

Режиссёр Эрик Лейонборг на вопрос, почему он возвращается сюда снимать, ответил: "Каждый раз, возвращаясь, я вновь вспоминаю, почему чувствую себя спокойным насчёт качества будущих результатов. Профессиональная команда, аутентичные локации, дружеские жители города, талантливые актеры и прекрасное обслуживание – это лишь несколько причин, почему Вильнюс можно назвать столицей европейского кино".

Как заявляет один из продюсеров сериала Патрик Небу, "Хамильтон" не будет обычным криминальным сериалом. "Это первый триллер о международном шпионаже в Скандинавии, основанный на самом успешном произведении скандинавской литературы, удостоенном множества наград в области культуры и искусства", – Добавил он.

Персонаж Хамильтона, называемый ещё шведским Джеймсом Бондом, известен как главный герой серии романов Яна Гийу, основанных на опыте работы самого писателя шпионской организации. В телевизионном сериале история вращается вокруг шведского шпиона, работающего в Швеции и пытающегося разоблачить международную сеть террористов, проникшую в Россию, Украину, Францию и страны Скандинавии.

Телевизионная драма "Хамильтон" в Литве будет сниматься до середины июля, позже работы будут продолжены в Швеции. Сериал показ сериала планирует начать в конце 2019 года.