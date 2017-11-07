Все представленные автомобили с 3-литровыми дизельными двигателями мощностью 270 л.с., автоматической трансмиссией и четырьмя ведущими колесами. Автомобиль развивает скорость с 0 до 100 км/ч за 5,5 сек. Максимальная скорость составляет 250 км/ч.