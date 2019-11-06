В начале октября этого года Вильнюсский муниципалитет сообщил, что на одной из самых оживленных артерий города – улице Укмергес – меняется порядок движения. Тогда сообщалось, что полоса A будет предназначена исключительно для общественного транспорта, а электромобили, такси и авто с 4 и больше пассажирами будут ездить в общем потоке. Однако новый порядок действовал недолго. Порядок снова меняется.
Ukmergės gatvė Vilniuje
© Robertas Narmontas

Вильнюсская мэрия подтвердила, что по полосе A смогут ездить и электромобили. Мэрия указала, что это пилотный проект, поэтому по-прежнему будут анализировать ситуацию.

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"Мы будем наблюдать за скоростью общественного транспорта, поведением водителей легковых автомобилей и количеством нарушений ПДД в этих полосах", – сказал глава отдела по организации движения Томас Камайтис.

Он заметил, что исследования Susisiekimo paslaugos показали, что в рабочие дни по ул. Укмергес (в направлении центра) проезжают около 15 000 пассажиров общественного транспорта, а по полосе A в часы утреннего пика проезжают около 600 нарушителей.

"Полиция контролирует движение, опоздание транспорта сократилось в два раза, скорость движения автобусов увеличилась на 10-30%. Эти нарушения ПДД фиксируют специальные радары и установленные в автобусах и троллейбусах видеорегистраторы и видеокамеры. Однако этот механизм контроля недостаточный, он не гарантирует слаженную работу общественного транспорта и сокращение числа нарушителей", – сказал Камайтис.

Он подчеркнул, что новые результаты проанализируют через месяц, потом будут решать, менять ли порядок еще раз.

Специалист напомнил, что цель этого пилотного проекта - открыть путь перед общественным транспортом, чтобы пассажиры быстрее достигали цели поездки.

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