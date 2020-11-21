На улице Наугардуко в Вильнюсе - временные ограничения

"Susisiekimo paslaugos" сообщает, что 22 ноября, с 9.30 до 14.30, на участке улицы Наугардуко, от улицы Швитригайлос до улицы Витянё, временно меняется организация движения автобуса 73-го маршрута.

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Автобусы, курсирующие в направлении Юстинишкес, до остановки Департамента миграции будут ехать по обычному маршруту, затем по улице Кауно, а после поворота на улицу Швитригайлос снова вернутся к обычному маршруту. Курсируя по измененному маршруту автобусы не будут останавливаться на остановках Наугардуко, Швитригайлос (в направлении Вилкпеде) и Витенё, однако дополнительно будут останавливаться на остановках Науяместис и Спарта.