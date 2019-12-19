В группе на фейсбуке "Рейд в Вильнюсе" водители поделились фотографией, на которой – трое мужчин в гражданской одежде стоят у радара, установленного на треножнике.

Но необычным было кое что иное. Скорость замеряли с одного из виадуков в столице, не далеко от Бельмонтаса и АЗС Baltic Petroleum.

Такое необычное место вызвало удивление и возмущение у многих водителей. Один пользователь заметил, что могут и на дерево забраться и с него фиксировать скорость.

Представитель Литовской дорожной полиции Лаура Салокайте сказала DELFI, что в столице водители зафиксировали ни что иное, как 1 из 37 радаров, которые стоили 1 млн. евро.

По словам Салокайте, пока водителям ничего бояться не стоит, поскольку пока только проверяют действие радаров.

Она подчеркнула, что о том, что новые ПКС начали действовать, водителей информируют отдельным сообщением.

Портал DELFI уже писал, что это новые немецкие лазерные радары Vitronic. Они автоматически фиксируют скорость всех приближающихся и удаляющихся автомобилей. Нарушения фиксируют две цифровые камеры, а система выбирает, какая из них дает лучшее изображение и фиксирует нарушение. Фотография и другие данные будут мгновенно передаваться в реестр административных нарушений.

Притормозить перед таким радаром - недостаточно, поскольку он фиксирует скорость транспортных средств, движущихся в обоих направлениях на расстоянии 300 м.

Эти приборы устойчивы к перепадам температур, не боятся зноя и мороза. Они фиксируют скорость в диапазоне 10-320 км/ч. Погрешность возможна, но она невелика, например, при скорости до 100 км/ч – 3 км/ч, а выше – 3%. Полиция заметила, что эти радары можно установить практически в любом месте. Кроме того, они действуют и в светлое и в темное время суток.

Поскольку это не стационарные радары, предупреждения о том, что их установили, перед ними не будет.

Сначала они будут фиксировать только превышение скорости, а в будущем и другие нарушения: наличие техосмотра и страховки. Некоторые могут фиксировать нарушения на светофорах - если водитель будет ехать на красный свет