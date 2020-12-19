На улицах Паланги людей в субботу немного, но в магазинах картина необычная

"Чего вы едете в Палангу? Люди соблюдают карантин. Дорога пустая, почти никто туда не едет", - сказал дежурный полицейский.
Дежурившие в северной части города полицейские сказали, что не впустили автомобили из Дарбенай (Кретингский район).
"Люди сказали, что едут в магазин, но ведь и в Дарбенай есть магазины. Если они хотят ехать в большой магазин, могут ехать в Кретингу", - сказал сотрудник полиции.
Полиция напоминает, что жители должны воздержаться от ненужных поездок на территорию других муниципалитетов, а если есть основания для поездки - иметь при себе соответствующий документ. Большая часть жителей соблюдает это требование.
На дороге Клайпеда-Лиепая встречаются в основном грузовые автомобили.
Ограничения принесли пользу - Паланга пустая. В центральной части города людей очень немного. Чаще это пары или семьи с детьми.
Однако совсем иная картина в магазинах, например около Палангского вокзала. На стоянке практически нет свободных мест, а людей внутри намного больше, чем в обычные выходные дни. В некоторые часы даже требуется регулировать поток покупателей, поскольку людей было так много, что они не могли соблюдать дистанцию в 2 м.
Возможно, это сами жители города закупаются в выходной день после рабочей недели. Но, может быть и так, что это люди, которые живут в других городах, но у них есть и недвижимость в Паланге. Они могут попасть на курорт без особых ограничений.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Если карантин в Литве не подействует, ждет комендантский час (18)
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на этой...
В Литву съезжаются эмигранты – массово едут к близким (147)
За неделю до Рождества в Литву стали съезжаться...
Припозднившиеся покупатели в праздничные дни в магазины могут и не попасть (2)
Работающие в Литве торговые сети просят жителей...
Актуально для приезжающих в Литву: в список пораженных стран внесли Англию и Уэльс (23)
18 декабря обновлен список пораженных стран, в нем...
На улицах Паланги людей в субботу немного, но в магазинах картина необычная
В эти выходные въезжающих в Палангу встречают...