На улицах Паланги людей в субботу немного, но в магазинах картина необычная

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В эти выходные въезжающих в Палангу встречают полицейские посты. Людям, у которых нет оснований для проезда, приходится поворачивать назад. Улицы города пусты. Однако в крупных магазинах покупателей собралось немало. В часы пик даже приходилось ограничивать поток покупателей.
Palanga šeštadienį
Palanga šeštadienį
© Mindaugas Milinis

"Чего вы едете в Палангу? Люди соблюдают карантин. Дорога пустая, почти никто туда не едет", - сказал дежурный полицейский.

Дежурившие в северной части города полицейские сказали, что не впустили автомобили из Дарбенай (Кретингский район).

"Люди сказали, что едут в магазин, но ведь и в Дарбенай есть магазины. Если они хотят ехать в большой магазин, могут ехать в Кретингу", - сказал сотрудник полиции.

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Полиция напоминает, что жители должны воздержаться от ненужных поездок на территорию других муниципалитетов, а если есть основания для поездки - иметь при себе соответствующий документ. Большая часть жителей соблюдает это требование.

На дороге Клайпеда-Лиепая встречаются в основном грузовые автомобили.

Ограничения принесли пользу - Паланга пустая. В центральной части города людей очень немного. Чаще это пары или семьи с детьми.

Однако совсем иная картина в магазинах, например около Палангского вокзала. На стоянке практически нет свободных мест, а людей внутри намного больше, чем в обычные выходные дни. В некоторые часы даже требуется регулировать поток покупателей, поскольку людей было так много, что они не могли соблюдать дистанцию в 2 м.

Возможно, это сами жители города закупаются в выходной день после рабочей недели. Но, может быть и так, что это люди, которые живут в других городах, но у них есть и недвижимость в Паланге. Они могут попасть на курорт без особых ограничений.

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