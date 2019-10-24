Как сообщил в четверг Министерство обороны, в соответствии со сценарием учений, управляющие воздушными атаками должны были идентифицировать цели, заказать полеты самолетов и, поддерживая связь с самолетами, навести их на цели.
Над указанными мишенями – строениями и колоннами автомобилей американские бомбардировщики пролетели семь раз. С высоты примерно шесть километров было сброшено 12 инертных бомб BDU 50. Указанные цели были уничтожены.
Совместные учения Сил спецопераций, Сухопутных сил Литвы и специалистов по управлению огневой поддержки США (JTAC) проводились на военном полигоне им. бригадного генерала Казиса Вевярскиса в Казлу-Руде.
Самолеты ВВС США поднялись с базы ВВС в Фэрфорде (Великобритания) и после выполнения полетов над Балтийским регионом вернулись назад.
Минобороны отмечает, что осенью 2018 года на полигоне в Казлу-Руде было оборудовано и сертифицировано соответствующее стандартам США стрельбище. Здесь самолеты могут выполнять стрельбы по наземным мишеням, а руководители воздушных атак – взаимодействовать с авиацией.
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