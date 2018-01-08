"Не удивляйтесь, если увидите танки на платформах поездов", – предупредило посольство США в Литве на прошлой неделе. Уже в начале января жители Литвы могли наблюдать танки Abrams, бронемашины Bradley и другую технику, которую перевозили по железной дороге. Переживать нечего – война не началась.

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Однако к возможным боевым действиям 2 бригады броневиков из 4-го кавалерийского полка 5-го эскадрона "Длинного кинжала" готовились в условиях максимально приближенных к реальным. В ходе молниеносной передислокации из Польши через Литву в Латвию американцы должны были преодолеть больше 1100 км со всеми бронемашинами в течение 48 ч (обычно это занимало неделю).

"Впечатляет, когда координирование действий между союзниками НАТО проходит с такой скоростью. Все действовали быстро, устраняя препятствия на пути. Военные отличались отличной дисциплиной, каждый выжимал из себя все возможное", – сказал лейтенант Кайли Бушар.

Быстрая передислокация в ходе учений – один из самых серьезных вызовов сил НАТО.

Бывший главнокомандующий силами США генерал Бен Ходжес неоднократно подчеркивал, что перемещению союзников мешает масса препятствий – от инфраструктурных до бюрократических, к примеру, выдача документов.

Подобные учения, которые проходили в Польше, Литве и Латвии американцы готовят и в других странах Европы.

По словам Ходжеса, в ближайшее время можно надеяться не только на большее число подобного рода учений, но и на дислокацию в Европе более многочисленных сил США.

"Армия вынесла немало уроков, в Европе на 9 месяцев успешно размещают две бригады бронированной техники. Они не стояли на месте, постоянно перемещались с места на место, испытывая дороги, мосты, другую инфраструктуру, процедуры пересечения границ. Сейчас надо совершенствовать эти сферы.

Кроме того, я подчеркну, что речь идет о перемещении за раз одной бригады. Если возникнет кризис, будет идти речь о переброске 10 бригад, такое количество мы еще не испытывали", – сказал Ходжес.

По его словам, армия США намерена вспомнить период холодной войны и одновременно разместить в Европе не одну бригаду, а как минимум целую дивизию.

Одним из ответов НАТО на учения "Запад", а вместе с тем и испытанием должны стать учения НАТО "Анаконда" - одни из самых масштабных со времен холодной войны. В них примут участие больше 100 000 военных, 5000 единиц наземной техники, 150 самолетов и 45 военных кораблей. Учения состоятся летом 2018 года.

1/5 этих сил - это будут войска Польши. Генерал НАТО Петр Павел подтвердил, что в учениях примут участие и тысячи американских военных.

Министр обороны Польши Антоний Мацеревич подтвердил, что цель учений "Анаконда 2018" - проверка способностей Альянса перебрасывать большие силы для защиты стран восточного крыла Альянса от возможной агрессии.

В учениях "Анаконда 2016" принимали участие больше 31 000 военных НАТО, включая литовских военных. На учения приглашены наблюдатели соседних стран, включая Россию.