На учения в Литве прибывает глава оперативного командования "Север" сил НАТО в Брюнсюме

Во вторник на полигоне в Пабраде (Швенчёнский район) он примет участие во встрече с представителями СМИ, участниками и командованиями учений Brilliant Jump 2020 ("Блестящий прыжок - 2020").

Во встрече также примут участие главнокомандующий Вооруженными силами Литвы, генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис и командир дежурной бригады Сил быстрого реагирования НАТО, генерал Дарьюш Левандовский, сообщили ВС.

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Это одни из крупнейших в этом году в Литве натовских учений. Они покажут готовность группы особо высокой подготовки Сил быстрого реагирования НАТО к выполнению поставленных задач.

В учениях задействованы военные единицы Польши, Испании и Чехии - это более 2500 военнослужащих и около 650 различных транспортных средств. Предстоит отработка навыков быстрой передислокации подразделений.

По словам главнокомандующего ВС Литвы, после окончания этих учений часть техники и военных НАТО вернется на места постоянной дислокации, а другая часть присоединится к ежегодным национальным полевым учениям литовской армии "Железный волк". После окончания этих учений натовские военные и техника покинут Литву.

Об этих учениях союзников еще в начале сентября поставлены в известность атташе обороны Беларуси и Минобороны Беларуси, информация была распространена по каналам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.