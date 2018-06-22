"После дождя в пятницу ночью ситуация совершенно не изменилась. Мы надеялись, что осадки будут весьма значительными, но сильнее лило только в Шяуляй, а в Шяуляй засухи как бы и не было. В принципе стихийная засуха где была, там и осталась, ситуация ничуть не улучшилась", - сказала в пятницу утром главный специалист отдела метеорологических наблюдений Гидрометеорологической службы Юстина Казлаускене.
По её словам, в пятницу вечером "количество осадков было на самом деле очень низкое, для сельского хозяйства это пустяк".
Стихийная засуха в этом месяце была объявлена в Лаздияйском районе, но она была отменена после выпавшего здесь дождя в начале этой недели.
В то же время на территории 27 муниципалитетов продолжается засушливый период, признанный опасным метеорологическим явлением.
«Если в ближайшие дни больших дождей не будет, то в понедельник мы объявим о стихийной засухе на территории ещё пяти муниципалитетов на юге Литвы, а во вторник будет добавлено ещё шесть», - сказала Казлаускене BNS.
Из-за сухой погоды часть муниципалитетов запретили или ограничили посещение лесов.
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