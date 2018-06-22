Выпавший в пятницу вечером в Литве дождь засуху не прекратил. Положение стихийной засухи было объявлено на территории пяти муниципалитетов: Шакяйского, Алитусского, Мариямпольского, Тракайского районов и Калварии.
Durpyne ir miškuose - sausra
© GRYNAS.LT / Aldona Aleksėjūnienė

"После дождя в пятницу ночью ситуация совершенно не изменилась. Мы надеялись, что осадки будут весьма значительными, но сильнее лило только в Шяуляй, а в Шяуляй засухи как бы и не было. В принципе стихийная засуха где была, там и осталась, ситуация ничуть не улучшилась", - сказала в пятницу утром главный специалист отдела метеорологических наблюдений Гидрометеорологической службы Юстина Казлаускене.

По её словам, в пятницу вечером "количество осадков было на самом деле очень низкое, для сельского хозяйства это пустяк".

Стихийная засуха ​​в этом месяце была объявлена в Лаздияйском районе, но она была отменена после выпавшего здесь дождя в начале этой недели.

В то же время на территории 27 муниципалитетов продолжается засушливый период, признанный опасным метеорологическим явлением.

«Если в ближайшие дни больших дождей не будет, то в понедельник мы объявим о стихийной засухе на территории ещё пяти муниципалитетов на юге Литвы, а во вторник будет добавлено ещё шесть», - сказала Казлаускене BNS.

Из-за сухой погоды часть муниципалитетов запретили или ограничили посещение лесов.

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