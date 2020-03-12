На территории Литвы бушевала буря: валила деревья, сносила крыши

На Facebook жители выкладывают фотографии последствий разгулявшейся стихии: поваленные деревья, которые перекрыли проезжую часть. Люди сообщают о поваленных деревьях на ул. Шило, А.Коелавичаус и Б.Кривицкё.
Департамент пожарной безопасности и спасения информирует, что в Вильнюсском округе много поваленных деревьев, которые упали на дороги (в Укмерге, Тракай, Григишкес и Ширвинтос).
В самой столице таких сообщений немного - пришлось убирать деревья на ул. Саусупё, Гальвес, Думу, А.Коелавичаус.
В Укмерге сорванная часть крыши дома нанесла смертельные травмы проходившей мимо женщине, упав на нее и придавив своей массой, и повредила маршрутный автобус (выбито окно).
ESO сообщает, что без электричества остались 100 000 домов по всей Литве.
"Жителей городов и других населенных пунктов мы просим не звонить и не сообщать о том, что пропало электричество. Компания ESO, возможно, уже знает о проблеме, это можно проверить на карте www.eso.lt/zemelapis. Просьба звонить только в тех случаях, если жители сами увидели оборванные провода или опасное с виду другое электрическое оборудование", – сказано в сообщении ESO.
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