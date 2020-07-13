Масштабы тестирования увеличивают там, где показатель заболеваемости на 100 000 жителей больше 5 и за последние 14 дней был установлен больше чем 1 случай коронавируса.
В Аникщяйском районе показатель составляет 8,7, в Вильнюсском – 7, в Тракайском – 6,1, а в Кретингском – 5,3.
Средний показатель по Литве составляет 1,9 на 100 000 жителей.
На территории этих муниципалитетов профилактически проверят работников медучреждений. Пациентов будут проверять в выборочном порядке.
Других работников, которые контактируют с людьми, например, провизоров, продавцов, на территории этих муниципалитетов будут проверять в выборочном порядке. Их будут регистрировать по номеру 1808, а тестировать в мобильных пунктах.
На прошлой неделе высоким уровень заболевания коронавирусом был в Радвилишкском и Вильнюсском районах.
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