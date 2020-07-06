Его вывесили на башне в 9 ч. и снимут в 21.30 ч. после исполнения Национальной песни, сообщает Литовский центр радио и телевидения (Telecentras).

Этот триколор достигает 18 м в ширину и 30 м в длину, его площадь - 540 кв. м.

Впервые этот триколор подняли на башне 16 февраля 2018 года. Его вывешивают трижды в год: 16 февраля, 11 марта и 6 июля.