Его вывесили на башне в 9 ч. и снимут в 21.30 ч. после исполнения Национальной песни, сообщает Литовский центр радио и телевидения (Telecentras).
Этот триколор достигает 18 м в ширину и 30 м в длину, его площадь - 540 кв. м.
Впервые этот триколор подняли на башне 16 февраля 2018 года. Его вывешивают трижды в год: 16 февраля, 11 марта и 6 июля.
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