На Театральную площадь Клайпеды доставили рождественскую елку

Пожилая пара рассказала, что растила дерево больше 30 лет. Они провожали елку с ностальгией, ведь она радовала их детей и внуков. Сейчас Алдона и Бронисловас надеются, что елка принесет радость другим детям.
"Немножко жалко, ведь сами посадили, Но пусть она порадует и других. Очень уж большая выросла", – сказали супруги.
"Конкурс на лучшую елку мы организуем уже в 5 раз. Мы рады, что люди ждут его и присылают фотографии своих елок. В этом году мы получили 10 предложений, все елки очень красивые, они могут участвовать и в следующем конкурсе. Комиссия единогласно признала в этом году королевой именно эту елку", – сказала Рута Степонавичене, представитель компании "Праздник Рождества".
Елка достигает 11,6 м в высоту. Алдона и Бронисловас сказали, что дети попросили их подарить елку городу.
Дед Мороз подарил паре маленькую елочку и пожелал холить и лелеять ее еще не меньше 30 лет.
Церемония зажжения огней на елке состоится 5 декабря.
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