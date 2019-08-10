На Столовой горе – наблюдение за атмосферными явлениями

Во время мероприятия зрители, подняв взоры к небу, будут прислушиваться к сигналам, которые дает небо: разные персонажи предлагают философские, поэтические и конечно же астрономические прогулки по небесному своду. Во время этих наблюдений зрители получат самые разные СИГНАЛЫ – их надо лишь принять. Гид позаботится о том, чтобы участники мероприятия увидели самые красивые созвездия и услышали мифы о них, а появляющиеся в небе персонажи позволят иначе взглянуть не только на небо, но и, казалось бы, на давно известные истины.

СИГНАЛЫ ловит и особую атмосферу будет создавать режиссер Паулюс Маркявичюс, звездные истории расскажет драматург Бируте Капустинскайте. Небесный гид – Рута Ловчикайте.

СИГНАЛЫ озвучат Лауринас Юргялис, Паулюс Маркявичюс, Юлия Шаткаускайте, Северина Шпаковска, Шарунас Зенкявичюс.



Где? На Столовой горе, ул. Кривю, Вильнюс

Когда? 10 августа, 23:00 ч.

Цена: 5 евро.

ВАЖНО

На Столовую гору удобнее всего прийти со стороны эстрады в Нагорном парке. (Там можно оставить и автомобили). Путь укажут огни.

Рекомендуем тепло одеться, взять коврик или плед (СИГНАЛЫ будем принимать лежа на земле, но можно стоять, сидеть).

Если пойдет дождь, мероприятие не состоится (об этом сообщат по эл. почте, мероприятие перенесут на другую дату или вернут уплаченные деньги).