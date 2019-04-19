Дискуссии по этой доске шли в обществе не один год. Противники доски утверждают, что такой памятный знак почета является более чем спорным, поскольку Й. Норейка, будучи начальником Шяуляйского уезда, подписал документы об учреждении еврейского гетто и распоряжения по еврейскому имуществу.
Защитники сохранения доски утверждают, что Й. Норейка впоследствии сам был вовлечен в антинацистскую деятельность, был арестован Гестапо и стал заключенным концентрационного лагеря Штутгоф. Они также подчеркивают заслуги Й. Норейки в антисоветском подполье, когда он с соратниками активно готовился к восстанию.
После того, как С. Томас разбил доску, правоохранительные органы начали расследование по нарушению общественного порядка и осквернении мемориальной доски, а также просят суд наказать подозреваемого 30 тыс. евро штрафа.Й. Норейка был арестован в марте 1946 года, а через год был расстрелян советскими властями. Доска ему была установлена как участнику антисоветского движения.
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