Дискуссии по этой доске шли в обществе не один год. Противники доски утверждают, что такой памятный знак почета является более чем спорным, поскольку Й. Норейка, будучи начальником Шяуляйского уезда, подписал документы об учреждении еврейского гетто и распоряжения по еврейскому имуществу.

Защитники сохранения доски утверждают, что Й. Норейка впоследствии сам был вовлечен в антинацистскую деятельность, был арестован Гестапо и стал заключенным концентрационного лагеря Штутгоф. Они также подчеркивают заслуги Й. Норейки в антисоветском подполье, когда он с соратниками активно готовился к восстанию.

После того, как С. Томас разбил доску, правоохранительные органы начали расследование по нарушению общественного порядка и осквернении мемориальной доски, а также просят суд наказать подозреваемого 30 тыс. евро штрафа.Й. Норейка был арестован в марте 1946 года, а через год был расстрелян советскими властями. Доска ему была установлена как участнику антисоветского движения.