Жители Дзукии ждали такого дождя все лето и осень, и прекратился он в самое неподходящее для Варены время - во время Грибного фестиваля "Varėna gamtos ritmu". До этого в лесах окресности Марцинконис, где проходило самое важное событие этого фестиваля - Чемпионат Литвы по сбору грибов, - за пару недель ни одной капли с неба не упало. В результате уловы грибных команд были гораздо скромнее, чем в предыдущие годы.
Организаторы чемпионата упростили правила в связи с плохой погодой, позволив собирать не только боровики, но и лисички, а время сбора увеличили на час. И когда пришло время взвесить улов, оказалось, что не все команды вернулись вовремя из леса. Возможно, им было стыдно показываться с пустыми корзинами.
Кубок мэра Варенского района Альгиса Кашета завоевала команда грибников "Гриб", которая собрала 15 кг 580 г грибов. Второй стала команда "Калпокас", собравшая 13 кг из 221 г грибов, третьими - "Trakų raudonviršiai", которые собрали 12 кг из 301 г грибов.
На соревнованиях по сбору грибов из леса вернулись не все команды
В субботу 19 команд опытных грибников соревновались на...
Счет лицею, мебель - директору: женщина не понимает, за что придется объясняться в суде (5)
Директор Клайпедского лицея Регина Контаутене...
К Литве приближается циклон - ожидается сильный ветер и дожди
Короткий период тепла, который мы могли бы назвать...
Минобороны Литвы хочет увеличить участие в миссиях в Мали и Афганистане (2)
Министерство обороны Литвы в этом году предложит...
Армии Литвы передано 110 новых грузовиков (105)
Армии Литвы передано 110 новых грузовиков Unimog U5000,...
TOP новостей
Счет лицею, мебель - директору: женщина не понимает, за что придется объясняться в суде (5)
Директор Клайпедского лицея Регина Контаутене...
Ландсбергис критикует Сквернялиса: во всем соглашается, но Науседе не поможет (35)
Союз отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ)...
Гайжаускас стремится помешать членам КНБО комментировать расследование Розовой (7)
Дайнюс Гайжаускас, председатель Комитета Сейма по...
К Литве приближается циклон - ожидается сильный ветер и дожди
Короткий период тепла, который мы могли бы назвать...
Консерваторы обещают обратиться к руководству страны по поводу Островецкой АЭС (9)
Оппозиционная партия Союз Отечества - Христианские...