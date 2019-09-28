На соревнованиях по сбору грибов из леса вернулись не все команды

В субботу 19 команд опытных грибников соревновались на чемпионате Литвы, который проходил в Варенском районе. Его победителям удалось собрать 15 килограммов грибов, а самый большой белый гриб, найденный на чемпионате, весил 646 граммов.
Grybų šventė
© Romas Sadauskas - Kvietkevičius

Жители Дзукии ждали такого дождя все лето и осень, и прекратился он в самое неподходящее для Варены время - во время Грибного фестиваля "Varėna gamtos ritmu". До этого в лесах окресности Марцинконис, где проходило самое важное событие этого фестиваля - Чемпионат Литвы по сбору грибов, - за пару недель ни одной капли с неба не упало. В результате уловы грибных команд были гораздо скромнее, чем в предыдущие годы.

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Организаторы чемпионата упростили правила в связи с плохой погодой, позволив собирать не только боровики, но и лисички, а время сбора увеличили на час. И когда пришло время взвесить улов, оказалось, что не все команды вернулись вовремя из леса. Возможно, им было стыдно показываться с пустыми корзинами.

Кубок мэра Варенского района Альгиса Кашета завоевала команда грибников "Гриб", которая собрала 15 кг 580 г грибов. Второй стала команда "Калпокас", собравшая 13 кг из 221 г грибов, третьими - "Trakų raudonviršiai", которые собрали 12 кг из 301 г грибов.

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