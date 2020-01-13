Снятие табличек с зелеными стрелками, разрешающими поворот направо на красный свет, и установка новых светофоров с дополнительной секцией обошлись столице Литвы в 103 000 евро.
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После того как в начале января было решено вернуть старый порядок и вернуть таблички, Вильнюсская мэрия утверждала, что этот шаг дополнительных инвестиций не потребует.

Вице-мэр Вильнюса Витаутас МИталас сказал, что эти работы включены в договор о присмотре за светофорами и дополнительных денег не требуют.

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На вопрос, на что же тогда потратили вышеупомянутую сумму, он сказал, что на эти деньги обновили перекрестки.

"103 000 евро потратили в прошлом году. Эти деньги потратили на обновление 19 перекрестков, где оборудовали дополнительные секции, перепрограммировали светофоры, внедрена новая инженерная система и обновлена разметка на дорогах", – сказал Миталас.

Он рассказал, что на этих 19 перекрестках, которые были переоборудованы, таблички возвращать не будут.

По словам Миталаса, в столице было 120 перекрестков с табличками, в 52 местах не только сняли таблички, но и перепрограммировали светофоры. Еще на нескольких перекрестках в ближайшее время появятся дополнительные секторы.

Миталас заметил, что новые таблички делать не придется, поскольку сохранили старые.

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