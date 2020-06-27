На смену жаре придут летние ливни

Наибольшая вероятность осадков - на юго-западе. других районах дожди будут кратковременными, а на северо-востоке без осадков. Самым теплым день будет на севере и на востоке страны, где воздух прогреется до 30-32, а кое-где до 33 градусов. На остальной части территории страны будет немного прохладнее, но по-прежнему будет тепло - 28-29 градусов.
В воскресенье небольшие дожди уже охватят всю территорию страны. Ночью осадки будут редкими. Днем ожидаются ливни с грозами, во время которых ветер будет усиливаться до 15-20 м/с. Ночью будет 13-18, а днем 24-29 градусов тепла, на севере страны будет 30, а на взморье всего 21-23 градуса.
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