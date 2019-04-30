По словам синоптиков, кажется, что апрель с маем. "В начале мая погода будет такой, которая больше характерна апрелю, а в апреле наоборот температура была достаточно высокой", – сказал директор gismeteo.lt Кястутис Петкявичюс.

В первые дни мая из Арктики придут холодные массы воздуха, температура снизится. "Местами даже возможен снег", – заметил синоптик.

По его словам, сухой и солнечной погода будет до середины недели, потом облачность увеличится, похолодает.

"В среду утром местами, вероятно, на востоке страны, возможны небольшие заморозки. Ночью будет 3–8 градусов тепла. День еще будет теплым, только более облачным. На западе местами возможен небольшой дождь. В Вильнюсе и Шяуляй будет 17, в Каунасе и Паневежисе до 18 градусов. В Клайпеде воздух прогреется до 15 градусов", – сказал Петкявичюс.

"Затем похолодает, увеличится облачность, возможно, пойдут дожди. Стоит вспомнить о теплой погоде, – советует синоптик. – Кстати, похолодает сначала на взморье, где днем будет всего 8–10 градусов тепла, а в выходные будет еще холоднее".

В четверг местами пойдут дожди, наибольшая вероятность осадков на западе и на севере страны.

"Также усилится ветер, его порывы составят 15–22 м/с. Будет холодно и неприятно, – сказал Петкявичюс. – В ночь на пятницу будет всего 0–6 градусов тепла. Днем температура будет как в четверг, сохранится порывистый ветер. Согласно нынешним данным, в пятницу местами возможны кратковременные дожди".

По словам директора Gismeteo.lt, в первые выходные мае будет холодно.

"По ночам будет 0–5 градусов тепла. Днем всего 9–13 градусов. Холоднее всего будет на взморье, там днем будет 7–9 градусов тепла. Прогнозируют осадки. По нынешним прогнозам, ожидается переменная облачность и дожди", – сказал Петкявичюс.

По его словам, прохладная погода будет держаться до вторника, потом понемногу температура будет увеличиваться, к выходным воздух прогреется до 20 градусов.

Согласно прогнозам gismeteo.lt, в начале следующей недели будет 15 градусов тепла, понемногу воздух будет прогреваться, однако солнце будет прятаться за облаками. Ожидаются осадки.