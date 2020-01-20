На смену сухой погоде в Литву придут ветер и дожди

Эта зона низкого давления во вторник и в среду обусловит не только ветреную погоду, но и осадки. Во вторник днем ожидается небольшой дождь и морось. Температура от 0 до 5 градусов тепла, днем 4-6, на взморье до 7 градусов тепла. Будет тепло, но очень ветрено: ночью порывы ветра местами составят 15-20 м/с.

В среду ожидается северо-западный ветер, станет прохладнее, поэтому ожидаются смешанные осадки. Ночью дождь, однако местами, в основном на севере возможен и мокрый снег. Днем на востоке будет идти мокрый снег, а на западе уже будет суше, возможны прояснения, дождь будет слабым. Ночью будет чуть выше нуля, днем чуть прохладнее, чем во вторник – 2-5 градусов тепла. Северо-западный ветер успокоится, однако все равно на большей части Литвы ветер будет порывистым.

В четверг ночью облака понемногу рассеются, возможны небольшие осадки. Северо-западный ветер к утру успокоится. На востоке и на юге ожидается чуть ниже нуля - 1-2 градуса мороза, местами возможен гололед. В Средней и Западной Литве будет около 0, а у моря 2-3 градуса тепла. Днем ожидается больше солнца, осадки маловероятны. В Утене и Вильнюсе будет 2, в Шяуляй и Паневежисе около 3, в Каунасе и Клайпеде около 4 градусов тепла.

В пятницу облачность увеличится, однако осадков будет немного. Снова усилится юго-западный ветер, местами он станет порывистым. Температура почти не изменится.