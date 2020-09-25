Исследования показывают, что количество недовольных действующими ограничениями практически не изменилось с весны. Однако специалисты разных сфер практически в один голос говорят, что указания в приказной форме – уже не действуют и подпитывают растущее сопротивление, а для такого возбужденного обществу вторая волна ограничений, если она будет, будет очень сложной. Об этом речь шла в передаче "Тема на Delfi".

Инфектолог, профессор Витаутас Усонис заметил, что весной новая инфекция не на шутку напугала людей. По его словам, жесткий карантин тогда был необходим, но его не удивляет, что сейчас возникают вопросы, точно ли нужны были все ограничения.

"Ограничениями мы, наверное, никогда не были довольны. Только что в марте неожиданно пришла новая инфекция, люди были растерянны, и психологически были готовы принять эти ограничения ради безопасности. Наверное, потому что мы многого не знали. Сейчас, когда об инфекции известно больше, возникает вопрос – все ли меры ограничения адекватны? Все ли нужны? Тем более, что разные страны применяют разные стратегии, люди это видят. Когда не остается такого большого страха, какой был в начале, тогда такие ограничения становятся нежелательными и болезненными", – сказал Усонис.

На вопрос, от каких мер, по его мнению, Литва может отказаться, он сказал, что ответить конкретно на этот вопрос сложно. По его словам, главное, чтобы сами люди занялись управлением болезнью, а не просто делали, что им велят.

"Мне кажется, что коммуникация сейчас недостаточная. Мы каждый день слышим данные о заболевших – вчера заболело столько, столько-то в больнице, из таких-то стран нельзя приезжать, или куда-то нельзя ехать, нельзя, нельзя, надо, надо, но мало говорим почему.

Думаю, вся структура управления слишком централизована. Если чрезвычайное положение в феврале было своевременным решением, то сейчас прошло полгода, пора менять стратегию. Люди должны активнее включаться в управление ситуацией не потому, что этого требует тот или иной чиновник или документ, а потому что они сами лучше понимают суть положения и знают как участвовать. Не потому, что что-то запрещено", – сказал Усонис.

Собеседники во время обсуждения темы сказали, что в Литве до сих пор, когда говорят о коронавирусе, слышатся запугивания, поэтому люди такую информацию просто игнорируют.

"Можно сравнить коммуникационное поле разных стран – латыши представляют статистику за каждый день, но в основном потоке информации идут другие темы. В Литве же, как порталы, так и телевидение каждый день дают много сюжетов, статей на эту тему. Людей это утомляет, вызывает беспокойство, некоторые "отключают" восприятие или переключают канал, чтобы уйти от этой темы. Потом они общаются в социальных сетях с такими же, как они сами. Это пузырь становится закрытым, страхи и недовольства подпитываются", – сказала глава компании Baltijos tyrimai социолог Раса Алишаускене.

Кроме того, сама информация постоянно меняется – маски становятся обязательными, потом их отменяют, меняется список стран, вернувшись из которых, надо изолироваться, меняются и сами правила самоизоляции.

По словам психолога Вайвы Климайте, такой поток информации толкает людей в неизвестность, вызывает чувство неопределенности, а это вызывает беспокойство, злобу или все вместе.

"Из-за такой неопределенности, чувства небезопасности люди начинают искать альтернативные решения или альтернативные возможности. Люди начинают противиться этому, не соглашаться с рассказами. Особенно если информация неаргументированная или запугивающая, односторонняя. Например, надо и все тут. Так, если в шутку говорить, появляется "подполье", разные мифы и появляется сопротивление или раздробленность в обществе", – сказала психолог.

На вопрос, может люди просто перестали боятся и привыкли к ситуации, Климатайте ответила, что страх мог перейти в постоянный стресс и беспокойство. Именно поэтому важна аргументация каждого действия.

Однако, по словам Алишаускене, опросы не показывают роста числа недовольных людей. По ее словам, такое впечатление, возможно, возникает потому, что в информационном пространстве представлена разносторонняя информация.

"Просто появилось больше пространства для самовыражения этих недовольных или сомневающихся. Я бы сказала, что пропорции почти не изменились – 7 из 10 одобряют ношение масок и возвращение ограничений, 3 из 10 - не одобряют. Тоже самое было в марте", – сказала социолог.

Она напомнила, что для того, чтобы поведение людей изменилось, есть два пути - первый, это шведский вариант – обществу объясняют последствия тех или иных действий, решение принимают сами люди. Литва выбрала иной путь – меняет поведение с помощью законов, а потом объясняет, зачем это нужно.

Алишаускене заметила, что нарушать ограничения больше склонны мужчины: "В последнем исследовании мужчины реже чем женщины, говорили, что выполняли бы требования не встречаться с друзьями и не приглашать их домой. Большая часть женщин сказала, что если было бы такое требование или рекомендация, они бы их соблюдали".

Усонис подтвердил, что карантин ввели за счет качества жизни общества, но иного пути не было. Правда, по его словам, не прилагались особые усилия для того, чтобы уменьшить количество ограничений.

Климатайте сказала, что сейчас, чтобы донести до общества самую важную информацию, когда есть такое сопротивление, важно не использовать категорическую форму.

"Когда ситуация неоднозначная, когда информация очень противоречивая, мы всегда найдем что-то, чему будем противиться. И это повышает чувство возмущения. Возмущенный человек легче замечает, находит то, что подпитывает чувство возмущения. Наверное, важно говорить о том, что не все здесь однозначно и не может так быть, но был сделан такой выбор, потому...", – пояснила Климатайте.

Однако Алишаускене прогнозировала, что если будет вторая волна ограничений, то обществу выдержать это будет сложно.