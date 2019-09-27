На смену солнцу и теплу придет дождливая погода

В ночь на субботу небо заволокут облака, после полуночи на юго-западе начнутся дожди, к утру они охватят многие районы. Температура ночью снизится до 6-11, на востоке местами до 3-5 градусов тепла, на поверхности почвы местами возможны небольшие заморозки.
В субботу в первой половине дня будет облачно и дождливо, позже появится солнце, дожди будут идти с перерывами. Воздух прогреется до 11-16 градусов тепла.
В воскресенье ночью дожди пройдут лишь местами, они будут кратковременными. Днем небо заволокут облака, дожди будут частыми и более обильными. Ночью будет 8-13, днем 12-17 градусов тепла.
В понедельник недалеко от Литвы пройдет центр циклона, поэтому будет облачно и дождливо, на взморье усилится ветер до 15-17 м/с. Ночью будет 9-13, днем до 12-16 градусов тепла.
Во вторник также местами пройдут дожди, они будут кратковременными. Еще больше усилится западный ветер, местами его порывы будут достигать 15-20 м/с. В страну придет холодная масса воздуха, ночью будет 6-11, днем до 10-14 градусов тепла.
Велика вероятность того, что и в остальные дни будут идти дожди, немного снизится и температура.
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