На смену осени в Литву идет зима: похолодает и пойдет снег

"Хорошая новость для тех, кто соскучился по зиме – пойдет мокрый снег и снег", – сообщает доцент Кафедры гидрологии и климатологии Вильнюсского университета Гинтаутас Станкунавичюс.

По его словам, уже завтра западный ветер успокоится, ему на смену задует восточный и северный ветер.

"Эти перемены принесет Атлантический циклон. В Балтийский регион придет холодная масса воздуха. Больших морозов не будет, поскольку среднесуточная температура составит всего -0.5 – -3.5°C, а у моря будет выше нуля, а на следующей неделе около 0°C", – сказал метеоролог.

По его словам, пока в Литве будет облачно, ожидаются осадки.

Станкунавичюс заметил, что в ближайшее время будет идти мокрый снег или снег. Местами снежный покров составит 10 см.

"Больше всего снега выпадет в восточной или северо-восточной части Литвы. К концу следующей недели толщина снежного покрова составит около 10 см. Это не будет постоянный снежный покров. А во второй декаде декабря по данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) снова усилится западный ветер, значит погода изменится", – сказал специалист.