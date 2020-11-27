На смену осени в Литву идет зима: похолодает и пойдет снег

"Хорошая новость для тех, кто соскучился по зиме – пойдет мокрый снег и снег", – сообщает доцент Кафедры гидрологии и климатологии Вильнюсского университета Гинтаутас Станкунавичюс.
По его словам, уже завтра западный ветер успокоится, ему на смену задует восточный и северный ветер.
"Эти перемены принесет Атлантический циклон. В Балтийский регион придет холодная масса воздуха. Больших морозов не будет, поскольку среднесуточная температура составит всего -0.5 – -3.5°C, а у моря будет выше нуля, а на следующей неделе около 0°C", – сказал метеоролог.
По его словам, пока в Литве будет облачно, ожидаются осадки.
Станкунавичюс заметил, что в ближайшее время будет идти мокрый снег или снег. Местами снежный покров составит 10 см.
"Больше всего снега выпадет в восточной или северо-восточной части Литвы. К концу следующей недели толщина снежного покрова составит около 10 см. Это не будет постоянный снежный покров. А во второй декаде декабря по данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) снова усилится западный ветер, значит погода изменится", – сказал специалист.
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