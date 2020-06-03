Аналитик компании Euromonitor International Айсте Навайтите отмечает, что перед кризисом, вызванным распространением COVID-19, прогнозировали, что домашние хозяйства в Литве по-прежнему будут тратить деньги - больше, чем зарабатывают (то есть будут покупать в кредит).

"Однако карантин и нынешняя ситуация показали, что поведение людей изменится", – сказала аналитик.

Согласно данным Euromonitor, в последние несколько лет жители Литвы не откладывали деньги. Например, в прошлом году их расходы составили 29,363 трлн. евро - это на 188,4 млн. евро больше доходов.

В этом году прогнозируют сокращение доходов на 2,3%, по сравнению с 2019 г. и сокращение расходов на 3%. Предполагают, что жители Литвы будут откладывать деньги и на это пойдет около 0,11% средств.

По сравнению с другими странами Балтии, в Литве жители больше склонны тратить, чем экономить. В Эстонии жители в прошлом году откладывали 8,9% доходов, а в Латвии 3,2%, в Литве этот показатель был отрицательным (-0.65%).

В Литве данные показывают, что жители начали экономить с приходом карантина. Это отмечает экономист Swedbank Юрате Цвиликене.

"Наши данные показали, что 4 из 5 клиентов стали серьезно экономить, чтобы отложить средства как минимум на 3 месяца. Надеемся, такая привычка у людей сохранится надолго", – сказала экономист. Она отметила, что в последние несколько лет жители тратили много средств.

"Все больше денег уходило на товары и услуги не первой необходимости – салоны красоты, кафе, поездки, а экономия и инвестиции были на первом месте не для всех. Во время карантина больше людей стали экономить деньги и инвестировать", – заметила собеседница, напомнив, что некоторые расходы (развлечение, поездки) ограничило и введение карантина.

Экономист банка SEB Тадас Повилаускас отметил, что в мае люди уже тратили больше денег. Это, по его мнению, связано с тем, что открылись магазины. Повилаускас отметил, что расходы еще не выросли до докарантинного уровня.

"С начала марта количество безработных увеличилось почти на 40 000 человек. Понятно, что пособия по безработице меньше заработной платы. 100 000 человек были на больничном, поскольку присматривали за детьми. Думаю, все это сказалось на статистике", – сказал экономист.

Повилаускас отметил, что в последнее время люди покупают больше стройматериалов, бытовых товаров – все для создания домашнего уюта.

В последние недели жители стали больше денег тратить на обувь и одежду.

"Не все люди могут выдержать два месяца без покупок, поэтому во второй половине мая значительно выросли продажи одежды", – сказал экономист, заметив, что торговля продуктами питания все это время была стабильной.

"Некоторые люди, вероятно, закупили крупу на год вперед. Google Mobility показывает, что на прошлой неделе люди стали чаще ходит в магазины, почти как до кризиса", – заметил Повилаускас.

Он сказал, что были люди, которые в карантин получали обычную зарплату, а расходы у них значительно сократились. Возможно, в июне они будут стараться потратить накопленные средства.

"Но все же не стоит забывать, что, вероятно, осенью, будет вторая волна, поэтому деньги на черный день пригодятся", – заметил Повилаускас.

"Что касается резерва на 3-6 месяцев на черный день, то у кого были сбережения, а доходы снизились, тому надо снова экономить. Мы предлагаем тем, у кого такого резерва нет, подумать о зиме – чтобы отложить средства на осень-зиму", – советует экономист.