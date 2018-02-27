На смену морозам придут осадки

Во вторник будет холодно, усилится восточный ветер, поэтому будет очень холодно. Ночью в западных районах местами пойдет снег. Температура во многих районах опустится ниже –20 градусов, местами до –25. Днем ожидаются прояснения. В Вильнюсе ночью будет –22 градуса. Днем ожидается переменная облачность, будет –14 градуса. В Каунасе ночью –21 градус, днем около –12. В Шяуляй переменная облачность, небольшой снег. Ночью будет –21, днем –14 градусов. На взморье ночью снег, будет около –15 градусов мороза. Днем облака рассеются, будет –12.

В среду усилится облачность, местами пойдет снег. Будет довольно холодно, но местами морозы уже не будут такими суровыми. Усилится ветер, поэтому погода будет малоприятной – ощущаемая температура будет ниже реальной. В Вильнюсе будет пасмурно, время от времени будет идти снег. Ночью будет до –18, днем до –15. В Каунасе также будет пасмурно. Ночью –17, днем –12 градусов. В Шяуляй ночью –20, днем –14 градусов. На взморье облачно. Ночью –18, днем –12 градусов мороза.

В четверг в первый день календарной весны, мороз немного уменьшится, во многих районах пойдет снег, местами обильный. Ожидается порывистый ветер. В Вильнюсе и Каунасе будет облачно, пойдет снег. Ночью будет –15, днем –10. В Шяуляй ночью пойдет снег, температура –17 градусов. Днем возможны прояснения, будет –12 градусов, а во второй половине дня пойдет снег. На взморье пойдет снег , но ожидаются и прояснения. Ночью –16, днем –10 градусов.

В пятницу мороз уменьшится, во многих районах выпадет снег. Ветер ослабеет. В Вильнюсе и Каунасе пойдет снег. Ночью –12, днем –7 градусов мороза. В Шяуляй пойдет снег. Ночью –13–12, днем –8 градусов. На взморье снег, ночью –13 градусов. Днем до –6 градусов.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в выходные ожидаются прояснения. Морозы сразу не отступят, поэтому температура будет примерно такой, как в пятницу.