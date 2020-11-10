На смену дождям придет сухая погода, ожидается туман

Начиная с запада и севера небо начнет расчищаться, облачность снизится, появится больше прояснений. Воздух прогреется до 5-10 градусов.
В среду в темное время суток облачность увеличится, местами снова ожидается густой туман. Однако вероятность осадков будет минимальной. Ночью будет от 1 градуса мороза на востоке до 4-5 градусов у моря.
В среду днем будет спокойно, без осадков. Когда туман рассеется, облачность снизится, время от времени будет появляются солнце. Днем будет 5-10 градусов тепла, теплее всего будет на юго-западе страны. В четверг особых осадков не ожидается.
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