В слете участие приняли и представители власти Литвы: спикер парламента Викторас Пранцкетис, премьер-министр Саулюс Сквернялис, глава ЛСКЗ Раминас Карбаускис, несколько депутатов парламента Литвы и Европарламента и мэр Плунгеского района Аудрюс Клишонис.

Несмотря на то, что лидеры партии заявляли, что собрались не для того, чтобы говорить о политике, все же в их выступлениях без политики не обошлось.

Пранцкетис, поприветствовав собравшихся сказал: "Через две недели аисты улетят в теплые края. Было бы неплохо, если бы улетели и ласточки. И больше не вернулись".

Эти его слова вызвали смех и бурные овации.

Сквернялис пытался загладить произнесенную коллегой фразу (ласточка - символ консерваторов Литвы). "Мы собрались здесь не ради политики. Но когда слышишь, как некоторые миллионеры, которые стали политиками, угрожают после выборов 2020 г. уничтожить все, что было сделано нами, хочется работать еще упорнее. Тем более, что миллионерами они стали только после того, как стали членами парламента", - сказал премьер.

После него выступил Карбаускис и напомнил однопартийцам, что через год состоятся двойные выборы, которые будут вызовом для "крестьян", но в случае успеха партия поднимется на значительную высоту.

"Я верю, что через год здесь или в другом месте пройдет слет, который посетит и президент. Очень желаю этого. Очевидно, что и лет нам будет больше. Не столько, сколько сейчас, а 25. Премьер был политкорректным и не назвал человека, который из ненависти к нам лихорадочно пытается нанести вред Литве. Это – Габриэлюс Ландсбергис. Он сказал, что упразднит все наши дела, и т.д. Желаю нам делать такие дела, которые никто не сможет уничтожить. Желаю всем здоровья, силы, желаю хорошего следующего года", - сказал Карбаускис.

В слете принял участие и министр внутренних дел Эймутис Мисюнас, глава Минздрава Аурелиюс Верига, депутаты Агне Ширинскене, Дайнюс Кепянис, Бронюс Маркаускас, Альгимантас Киркутис, Эгидиюс Варейкис, Валентинас Букаускас, Андреюс Станчикас, европарламентарий Бронюс Ропе.

На слет приехали и члены других партий - соцдем Риманте Шалашявичюте, европарламентарий, бывший член Движения либералов Антанас Гуога.

На слете провели конкурс самого вкусного сыра и самой красивой палатки.

Кроме того, участники слета состязались в спортивных соревнованиях, после обеда играли в шашки.

Кстати, на слете никто не употреблял алкоголь, ни пиво, ни что-то другое.