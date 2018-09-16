На следующей неделе ждет значительное потепление

Несмотря на то, что в ближайшие дни ожидаются небольшие осадки, уже в среду установится очень теплая погода, сказала LRT синоптик Эдита Гечайте. По ее словам, именно с середины недели ожидается значительное потепление.
© DELFI / Karolina Pansevič

В воскресенье погода будет замечательной. Вероятность дождя невелика, однако местами кратковременные дожди возможны. В воскресенье будет довольно ясная погода, однако температура воздуха составит всего 16–18 градусов. На юго-западе 19–20 градусов.

В понедельник станет теплее. Днем ожидается 18–22 градуса, однако ночь будет холодной, по сравнению с предыдущими - 6–11, на взморье – до 13 градусов. В понедельник небольшой дождь может пройти на севере и западе страны.

Во вторник станет еще теплее – до 19–24 градусов. Ночь также будет более теплой. Обильных осадков не ожидается, местами может накрапывать небольшой дождь.

В среду будет сухо. Ночью 9–14, на взморье – до 16 градусов. День будет солнечным dieną и очень теплым - до 22–25, а на юго-западе – до 26–27 градусов.

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