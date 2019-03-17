На следующей неделе вернется тепло – настаёт настоящая весна

Ночью в воскресенье прояснений будет больше, а осадков меньше: в начале ночи ещё немного покрапает на востоке страны, а на заре новые дождевые облака достигнут взморья.
Pirmieji pavasariniai augalai
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Температура будет около 0°С, в северных районах похолодает до 1-2 градусов мороза, местами образуется гололед. Подует несильный юго-западный ветер.

Прохладнее всего будет в Аукштайтии. В Вильнюсе и Каунасе – 7-8 градусов тепла.

Понедельник ожидается хотя и дождливым, однако тёплым. Потеплеет до 11 градусов.

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