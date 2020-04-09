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Тайвань выделит Литву помощь в борьбе с коронавирусом - на следующей неделе из этой страны будет доставлено 100 тысяч медицинских масок.
Prasidėjus karantinui dauguma skubėjo apsipirkti.
Prasidėjus karantinui dauguma skubėjo apsipirkti.
© Shutterstock

"Сегодня я получил официальное подтверждение, что Тайвань выделяет Литве помощь в борьбе с вызванной COVID-19 пандемией. В следующий понедельник они (маски – BNS) будут в Европе и потом по логистической цепочке поступят в Литву", - сказал в четверг BNS парламентарий Гинтарас Степонавичюс, возглавляющий в сейме Группу дружбы с Тайванем.

По его словам, 3 апреля члены этой группы обратились к правительству Тайваня по вопросу о помощи Литве.

ru.DELFI.lt
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