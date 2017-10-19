Это DELFI подтвердила старший синоптик отдела метеорологических прогнозов Литовской гидрометеорологической службы Изолда Марцинонене.

"В начале следующей недели, может, во вторник, прогнозируют мокрый снег. Знаете, говорить о первом мокром снеге, снеге, сложно, но следующая неделя - это точно. Только еще неясно в какой из дней недели, модели дают разную информацию", – сказала она.

По словам Марцинонене, по ночам температура уже в ближайшие дни будет опускаться ниже нуля.

"Поэтому будет ясно, буду заморозки, температура – отрицательная. В понедельник, во второй половине следующей недели прогнозируют осадки – смешанные, с приходом холодов с севера", – указала синоптик.

По ее словам, в прошлом году в Литве в первый раз снег пошел 21 октября, поэтому снег на третьей неделе октября - нормальное явление.

"В северных районах местами возможен мокрый снег с дождем. Первый снег всегда держится один-два дня. Земля еще теплая, снег не может держаться", – уверяла Марцинонене.

DELFI напоминает, что уже в пятницу ожидается холодная ночь. Днем облачность увеличится, местами пройдут дожди. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня будет ясно, температура 2–4 градуса. Днем воздух прогреется до 10 градусов. В Шяуляй ночное небо будет ясным, ожидается 3 градуса тепла. После обеда будет облачно, температура повысится до 9 градусов. Ночь будет ясной на литовском побережье, но к утру небо заволокут тучи. Ночью будет около 6, днем - около 11 градусов тепла.

В субботу дождь пройдет по всей стране, будет дуть сильный восточный ветер. В Вильнюсе и Каунасе ночью и днем будет преобладать пасмурная погода, ожидаются осадки. В Вильнюсе температура будет колебаться в районе 7-8, в Каунасе - 9-10 градусов тепла. Во второй половине дня будет холодать. В Шяуляй ожидается пасмурная погода. Ночью будет около 8, днем - всего 6 градусов тепла. Дождливая погода ожидается также на взморье. Ночью термометры будут фиксировать 10, днем - 9 градусов тепла.

В воскресенье сохранится порывистый восточный, юго-восточный ветер. Ночь будет ясной, местами ожидаются заморозки. Днем солнце скроют облака, местами пройдет дождь. В окрестностях Вильнюса и Каунаса будет преобладать малооблачная погода. В Вильнюсе будет около 1-3, в Каунасе около 4 градусов тепла. Днем будет облачно, возможен небольшой дождь. Температура повысится до 7 градусов тепла. В Шяуляй ночью температура будет колебаться в пределах 1 - 3 градусов тепла, будет ясно. Облачность будет расти в течение дня, а температура повысится всего до 6 градусов. Вечером пройдет дождь. На взморье ожидается 6-7 градусов тепла. Будет дуть сильный ветер, пройдет дождь.

Согласно прогнозам погоды gismeteo.lt, в начале следующей недели погода будет очень неприятной: ожидается сильный ветер, низкие температуры и снег с дождем.