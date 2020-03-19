В четверг министр здравоохранения Верига заверил, что вопрос продления карантина будет решаться на следующей неделе.

"На заседании правительства уже можно решать вопрос продления карантина. Сколько он будет длиться, я не берусь прогнозировать, все зависит от ситуации. Если распространение прекратится, это не значит, что карантин будет отозван", - сказал Верига, напомнив, что и Китай не сразу отменил карантин. Delfi напоминает, что сейчас в Литве диагностировали 36 случаев коронавируса, один из них - местный (дочь, вернувшись из-за границы, заразила отца).

19 марта Минздрав сообщил, что пациенты с легкой формой коронавируса не будут госпитализированы и смогут лечиться дома, если есть возможность обеспечить режим изоляции.

Это значит, что те пациенты, которые не нуждаются в специфическом лечении, не будут госпитализированы. Кроме того, лечиться на дому после улучшения здоровья будут продолжать те пациенты, которые находились в стационаре из-за тяжелого состояния, несмотря на то, что их анализы будут положительными.