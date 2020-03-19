aA
В Литве с 16 по 30 марта из-за угрозы коронавируса был объявлен карантин. Однако уже сейчас думают о том, что карантин может быть продлен. Глава Минздрава Аурелиюс Верига сказал, что не распространение вируса не будет означать прекращение карантина.
Karantino vaizdai iš Vilniaus oro uosto (nuotr. Martyno Jaugelavičiaus)
Karantino vaizdai iš Vilniaus oro uosto (nuotr. Martyno Jaugelavičiaus)

В четверг министр здравоохранения Верига заверил, что вопрос продления карантина будет решаться на следующей неделе.

"На заседании правительства уже можно решать вопрос продления карантина. Сколько он будет длиться, я не берусь прогнозировать, все зависит от ситуации. Если распространение прекратится, это не значит, что карантин будет отозван", - сказал Верига, напомнив, что и Китай не сразу отменил карантин. Delfi напоминает, что сейчас в Литве диагностировали 36 случаев коронавируса, один из них - местный (дочь, вернувшись из-за границы, заразила отца).

Статьи по теме:
Ассоциация свиноводов: цены на продукты питания в Литве повышаются из-за роста спроса  (26)
Горячая ванна не поможет: 10 мифoв и ложных представлений о коронавирусе  (9)

19 марта Минздрав сообщил, что пациенты с легкой формой коронавируса не будут госпитализированы и смогут лечиться дома, если есть возможность обеспечить режим изоляции.

Это значит, что те пациенты, которые не нуждаются в специфическом лечении, не будут госпитализированы. Кроме того, лечиться на дому после улучшения здоровья будут продолжать те пациенты, которые находились в стационаре из-за тяжелого состояния, несмотря на то, что их анализы будут положительными.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Мэр Лондона призвал не ездить в общественном транспорте из-за коронавируса

Десятки станций лондонского метро с четверга будут...

Премьер-министр: еды в Литве достаточно, но поставщики не должны повышать цены (8)

В Литве достаточно пищевых продуктов и жителям не...

Для тех, кто не понимает, что такое самоизоляция: на улицах будут дежурить 800 полицейских (61)

В Литве подтверждено больше 30 случаев коронавируса ,...

В Литве подтвердили два новых случая коронавируса  всего 36 (57)

Минздрав Литвы сообщает, что 19 марта в Литве...

Власти РФ опровергают смерть пациентки из-за коронавируса (4)

В оперативном штабе российской столицы по борьбе с...

TOP новостей

На следующей неделе - решение о карантине: могут не отменить, даже если распространение вируса остановится (17)

В Литве с 16 по 30 марта из-за угрозы коронавируса был...

Маршруты людей, у которых диагностировали коронавирус: появились новые места (1)

Национальный центр общественного здравоохранения...

В Литве действует новое правило: в парках и других местах нельзя собираться больше чем по 5 человек

В четверг в Литве принято новое распоряжение - в парках...

Вильнюсский муниципалитет обратился к жителям: если вы выходите на улицу, подвергаете себя опасности (10)

19 марта Вильнюсский муниципалитет распространил новое...

В Литве подтвердили два новых случая коронавируса  всего 36 (57)

Минздрав Литвы сообщает, что 19 марта в Литве...

|Maža didelių žinių kaina