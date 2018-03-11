На следующей неделе ожидается и тепло, и морозы

В эти выходные ожидается дождливая погода, сказала LRT синоптик Тадас Кантаутас. По его словам, хотя будет и дождливо, но тепло, а на следующей неделе ждет волна похолодания.
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11 марта в Литве будет облачно, местами с прояснениями. Во многих районах ожидаются осадки, в основном небольшие, дождь. Температура составит 1–6 градусов тепла.

В понедельник будет больше прояснений, воздух прогреется до 4–9 градусов. Однако ожидается сильный ветер.

Во вторник будет 5–10 градусов тепла.

В среду будет прохладнее, уже 4–8 градусов, во многих районах ожидается дождь.

В четверг тепло отступит – на какое-то время ожидается похолодание.

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