На следующей неделе ожидается и тепло, и морозы

11 марта в Литве будет облачно, местами с прояснениями. Во многих районах ожидаются осадки, в основном небольшие, дождь. Температура составит 1–6 градусов тепла.

В понедельник будет больше прояснений, воздух прогреется до 4–9 градусов. Однако ожидается сильный ветер.

Во вторник будет 5–10 градусов тепла.

В среду будет прохладнее, уже 4–8 градусов, во многих районах ожидается дождь.

В четверг тепло отступит – на какое-то время ожидается похолодание.