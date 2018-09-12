Координатор кампании Европейской недели мобильности в Литве Регина Калишайтите сказала, что на следующей неделе жителям Литвы предложат различные мероприятия, на которых они смогут испробовать альтернативные способы перемещения.
Состоятся состязания автобуса, электромобиля, велосипедиста и бегуна, различные состязания, походы, пикники в обеденное время, будут проводить зарядку на свежем воздухе, зарядки в различных учреждениях, чемпионаты по футболу, баскетболу, по езде на самокатах, различные дискуссии. Список мероприятий можно найти на сайте Министерства охраны окружающей среды.
Министерство охраны окружающей среды намерено наградить самую мобильную мэрию, учебное заведение, государственное учреждение, работодателя, гражданина и дошкольное учреждение. Учреждения и заведения будут оценивать по количеству предлагаемых мер побуждения к мобильности.
Самого мобильного жителя выберут по тому, сколько километров он пройдет в день пешком или проедет на велосипеде, будут браться данные за неделю, которые фиксирует специальное приложение смартфона. Всех победителей ждут призы.
Министерство охраны окружающей среды обратилось к мэрам крупных городов с просьбой сделать бесплатным общественный транспорт 22 сентября, когда отмечают Всемирный день без автомобиля. Цель этой идеи - побудить водителей пересесть на общественный транспорт. Круглые сутки бесплатным общественный транспорт будет:
- в Клайпеде – 21 сентября.
- в Вильнюсе – 22 сентября.
- в Каунасе – 23 сентября.
По словам представителя Министерства транспорта и коммуникаций Йонаса Дамидавичюса, главная тема Европейской недели мобильности в этом году – "Выбирай и передвигайся" (Mix and Move).
"Жителей не только побуждают испробовать альтернативные способы сообщения, но и осуществлять повседневные поездки на разных видах транспорта, например, выехать из дома на общественном транспорте, а дальше ехать на взятом на прокат велосипеде, или выехать на автомобиле, оставить его на стоянке "Паркуйся и езжай" и ездить весь день по городу за символическую плату", – сказал Дамидавичюс.
"Конечно, главный акцент этой недели - день без автомобиля, в который мэрии по выбору сделают общественный транспорт бесплатным", – продолжил он.
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