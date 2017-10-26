Перемены вводят с учетом условий движения в Вильнюсе и предложений жителей, связанных с организацией движения транспорта, сообщает компания Susisiekimo paslaugos.

С 30 октября новые автобусы выйдут на 20-ый маршрут Нижние Панеряй–Мурине Воке–Лаздинай, 28-ой Нижние Панеряй–Грикишкес и 116-ый Жверинас–Гудялю шилас–Лаздину–ил. Унгурю, будет курсировать больше автобусов 20-го маршрута.

Некоторые автобусы 20-го маршрута будут заезжать в Гуряляй. Появятся новые остановки - Гуряляй, Йоно Шважо и Каймину.

Пересмотрены расписания 30, 32, 54, 75 и 4G автобусов. С 30 октября на маршрут 4G автобуса выйдут 18 трехосевых автобусов, которые в рабочие дни будут курсировать с 6.20 ч. каждые 6 мин., сейчас – каждые 7–8 мин., а с 7.05 ч. до 8.00 ч. - каждых 5 мин.

Планируются изменения и в Сантаришкес – изменится расписание автобуса 103 N Сантаришкес–Дидлаукё–Калварию–ил. Пилимо–Вокзал–Геросёс Вильтес. После того как автобусы доставят пассажиров в Сантаришкес, они будут стоять у детской больницы, перед тем как отправиться в обратный путь.

Поскольку завершился сезон посещения музея Центра Европы, с 1 ноября автобус 66 маршрута Жальгирё-Калварию-Жалюю яжеру-Парк Европы- Скиргишкес в парк Европы заезжать не будут.

Новое расписание можно найти на сайте www.vilniustransport.lt с 26 октября, а на остановках оно появится с 28 октября. Пассажиров просят внимательно смотреть на время действия расписания.

Информацию о работе общественного транспорта можно найти на сайте www.vilniustransport.lt, в социальной сети www.facebook.com/susisiekimo.paslaugos, в приложении к смартфонам (m.stops.lt), а в рабочее время по номеру (8 5) 210 7050.