Усилится юго-восточный ветер. Местами его скорость составит 15-18 м\с. Изменится и температура: к середине дня потеплеет до 1-4 °С.
В воскресенье будет сыро. Во многих местах пройдут дожди. Местами появится туман. Ночью будет дуть сильный южный ветер, скорость порывов которого достигнет 15 м\с. Ветер утихнет лишь днём. Будет таять снег: и ночью, и днём ожидается положительная температура. Ночью 0-3, днём 1-6 градусов тепла.
В первые дни новой недели с теплом придётся распрощаться. Вернётся более холодная, с редкими снегопадами погода. Возможен гололёд.
Дирекция автомобильных дорог Литвы предупреждает, что условия дорожного движения на севере и западе Литвы и в Молетском районе осложнит гололёд.
В оставшейся части страны покрытие основных дорог достаточно сухое, мокрое лишь местами. По всей стране районные дороги с меньшей интенсивностью дорожного движения покрыты слоем укатанного снега, скользкие.
На дорогах работает снегоуборочная техника, однако водителей просят обращать внимание на состояние дорожного покрытия и выбирать безопасную, а не максимально допустимую скорость передвижения.
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