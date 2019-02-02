Тихая погода с приятным морозцем и гололёдом в субботу сменится: в юго-западной части страны пройдут разнообразные осадки: снег, мокрый снег. Также начнётся гололедица. Днём смешанные осадки ожидаются по всей стране. Снег, мокрый снег сменит дождь. В первой половине дня пройдёт волна гололедицы, будет очень скользко.
© DELFI / Andrius Ufartas

Усилится юго-восточный ветер. Местами его скорость составит 15-18 м\с. Изменится и температура: к середине дня потеплеет до 1-4 °С.

В воскресенье будет сыро. Во многих местах пройдут дожди. Местами появится туман. Ночью будет дуть сильный южный ветер, скорость порывов которого достигнет 15 м\с. Ветер утихнет лишь днём. Будет таять снег: и ночью, и днём ожидается положительная температура. Ночью 0-3, днём 1-6 градусов тепла.

Статьи по теме:
Женщина возмущена: проехать по тротуару с коляской невозможно  (70)
Погода: ожидается снег и гололед  (1)

В первые дни новой недели с теплом придётся распрощаться. Вернётся более холодная, с редкими снегопадами погода. Возможен гололёд.

Дирекция автомобильных дорог Литвы предупреждает, что условия дорожного движения на севере и западе Литвы и в Молетском районе осложнит гололёд.

В оставшейся части страны покрытие основных дорог достаточно сухое, мокрое лишь местами. По всей стране районные дороги с меньшей интенсивностью дорожного движения покрыты слоем укатанного снега, скользкие.

На дорогах работает снегоуборочная техника, однако водителей просят обращать внимание на состояние дорожного покрытия и выбирать безопасную, а не максимально допустимую скорость передвижения.

Įvertink šį straipnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
(8 žmonės įvertino)
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Из-за рекордных морозов в США погибли как минимум восемь человек (1)

Волна арктического воздуха принесла опасные,...

Из Литвы уходят холода, ждут серьезные перемены (6)

В среду ночью ожидаются небольшие осадки, в основном...

Общество

В центре Вильнюса на женщину упал кусок льда  Дополнено комментарием мэра Вильнюса (9)

В последнее время в социальных сетях неоднократно...

Вильнюсское самоуправление предупреждает о формирующихся сосульках (4)

После начала оттепели свисающие с крыш многоэтажных...

На следующей неделе грядёт особенно активный циклон: изменения - сразу же после выходных (1)

Тихая погода с приятным морозцем и гололёдом в субботу...

Распродажи в Норвегии: за бесценок – шерстяные свитера, продукты и книга о Путине (204)

О чем чаще всего говорят эмигранты в Норвегии? О работе,...

В Литве на муниципальных выборах за 1500 мандатов сразятся почти 14 000 кандидатов (7)

Главная избирательная комиссия ( ГИК ) Литвы в пятницу...

TOP новостей

Социал-трудовики на выборах президента Литвы поддержат Сквернялиса (9)

Правящая Литовская социал-демократическая трудовая...

Распродажи в Норвегии: за бесценок – шерстяные свитера, продукты и книга о Путине (204)

О чем чаще всего говорят эмигранты в Норвегии? О работе,...

В центре Вильнюса на женщину упала глыба льда  Дополнено комментарием мэра Вильнюса (9)

В последнее время в социальных сетях неоднократно...

Вильнюсское самоуправление предупреждает о формирующихся сосульках (4)

После начала оттепели свисающие с крыш многоэтажных...

На следующей неделе грядёт особенно активный циклон: изменения - сразу же после выходных (1)

Тихая погода с приятным морозцем и гололёдом в субботу...