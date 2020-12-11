Осенью условия часто осложнены дождями, мокрыми листьями, плохим освещением, опасностью гололеда. Гонщик Бутвилас сказал: "По моему мнению, самая большая опасность - плохая видимость. Постоянно темно, сыро, стекла запотевают изнутри, вода из-под колес других машин снаружи. Больше всего пугает возможность не заметить пешехода у обочины или на перекрестке. Этому надо уделять особое внимание, значит, надо максимально улучшать видимость. Конечно же, оцените состояние дороги, если есть вероятность гололеда, надо ехать очень осторожно. Однако в других случаях причиной ДТП бывает недостаток внимания, а не состояния дороги или условий".

Главное – внимание и понимание

Несмотря на то, что чаще всего сложно установить, что за рулем водитель пользовался телефоном или как-то еще отвлекся, но такие действия также становятся причиной ДТП. Если человек отвлекается от дороги больше чем на две секунды, вероятность ДТП значительно возрастает. Внимание водителя всегда должно быть сосредоточено только на вождении. В темное время суток это становится еще важнее, поскольку с того момента, когда препятствие будет замечено, до возможного столкновения времени на реакцию бывает немного.

Очень важно не пользоваться за рулем телефоном и другими отвлекающими приборами, например, неправильно установленным навигационным оборудованием, планшетным компьютером, важно позаботится о состоянии автомобиля, его резине, проверить тормоза, наличие жидкости для гидроусилителя, масла, отрегулировать давление во всех колесах, состояние ремней и аккумулятора и обеспечить хорошую видимость.

"Важно включать дворники, когда нужно, убрать телефон, чтобы он не отвлекал внимание. Глаза "на дороге" и руки на руле - самый безопасный рецепт. Конечно, хотя бы минимально надо знать, какой техникой управляешь – подходящая ли резина стоит – это один из главных вопросов. Правила надо соблюдать все, Но особенно рекомендую соблюдать безопасное расстояние и не пользоваться телефоном", – сказал он, отвечая на вопрос, какие ошибки не допускать, Бутвилас.

Важно соблюдать спокойствие

Даже если соблюдать все правила, о которых говорилось выше и оценивать возможный риск, полностью исключить риск невозможно. Когда едешь по мокрой дороге, не всегда можешь оценить глубину лужи, тогда автомобиль может потерять сцепку с дорогой, кроме того, надо знать, что гололед может образоваться даже при положительной температуре - у самого покрытия температура обычно бывает ниже. Некоторые модели автомобилей даже специальным сигналом предупреждают водителя, что температура опустилась ниже 4 градусов тепла, чтобы он был особенно бдительным.

Хорошая новость - то, что сам по себе заезд на скользкое место еще не означает, что избежать ДТП нельзя. Хотя на правильное поведение есть всего несколько секунд, надо помнить теорию, а практические навыки можно получить несколькими способами: в центре обучения езде на скользком покрытии или с помощью компьютерного симулятора.

Практическими советами поделился и Бутвилас: "Честно говоря, когда попадаешь на сколький участок, ничего делать не надо. Самое плохое тут - паника и резкие движения. Чем более скользкая дорога, тем мягче должны быть действия водителя. Конечно, если автомобиль скользит, надо реагировать быстро. Есть разница между мягкостью, о которой я говорил, и медлительностью. Главное – не испугаться.

Мягко притормаживайте, пока не почувствуете сцепку с поверхностью. Если вы поворачиваете, а автомобиль вас не слушается, пытайтесь мягко сбавлять скорость, до восстановления сцепки. Для остановки скольжения надо немного и быстро сменить положение руля. Но если вы будете медлить, можете не справиться со скольжением.

Итак, несмотря на усложнившиеся условия, понимать, что все в наших руках – надо расставить приоритеты и, как это не затруднительно, но отложить телефон и другие отвлекающие внимание вещи до безопасного достижения цели поездки. А если ваш автомобиль хорошо подготовлен – в нем не будут запотевать окна, будет подходящая резина, будут светить все фары – и сам водитель будет бдительным, то гораздо легче будет безопасно добраться до цели поездки.

Информация подготовлена при сотрудничестве с Литовской дирекцией автомобильных дорог.