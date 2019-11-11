На вильнюсском Сиротском кладбище обнаружены останки боровшегося с советской властью литовского партизана Юозапаса Стрейкуса-Стумбраса.
Juozapas Streikus-Stumbras / LGGRTC nuotr.

Об этом в понедельник сообщили BNS в Центре исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы.

На недействующем Сиротском кладбище в Вильнюсе закапывали лиц, расстрелянных в Лукишской тюрьме и в Вильнюсском КГБ.

Принадлежность останков была установлено после анализа ДНК, сопоставления черепа и личных фотографий.

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Ополченец Ю. Стрейкус-Стумбрас с 1941 по 1958 годы активно сопротивлялся советской власти, в 1941 году начал скрываться от властей, распространял антисоветские воззвания.

В июне этого же года вместе с другими партизанами освободил от советских властей городок Антазаве.

В июле 1944 года присоединился к возглавляемому отцом отряду Жальгирис, взял псевдоним "Стумбрас" (лит. зубр).

Через несколько лет после смерти отца Ю. Стрейкус возглавил партизанскую роту. В январе 1949 года был назначен командиром более крупного партизанского отряда.

Он участвовал в многочисленных вооруженных стычках с так называемыми "ястребами" и частями НКВД на территориях Литвы и Латвии.

В 1958 году легализовался вместе со своим младшим братом Изидорюсом Стрейкусом-Гиренасом, им гарантировали неприкосновенность, но советские власти их обманули.

В 1961 году братья были арестованы и осуждены: Ю. Стрейкус был осужден на смертную казнь, а младший брат на 15 лет тюрьмы.

Ю. Стрейкус-Стумбрас был расстрелян 17 августа 1962 года.

В 1998 году он был признан ополченцем, Министерство обороны присвоило ему звание капитана, а в 2001 году президент наградил его медалью Ополченчев-основателей армии.

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