Несмотря на то, что лето подходит к концу, на литовских порталах все еще можно найти массу объявлений - работодатели ищут сезонных работников. Сейчас ищут работников для компаний, которые предлагают услугу соковыжимания, поваров, пиццмейкеров, подсобных работников на кухню, работников парков отдыха и развлечений. В большинстве объявлений зарплата не указана, однако в некоторых можно нйати конкретные суммы. К примеру, за работу в компании по выжиманию сока платят 6 евро в час. В Швянтои пиццмейкерам и поварам обещают зарплату от 900 евро.

Каунасец Томас - из тех работодателей, который платит своим работникам 6 евро в час. Он рассказал порталу DELFI, что разместил объявление на прошлой неделе, и уже поступило 10 звонков.

"Но вообще, я в этом году первое объявление разместил, до этого находил работников в кругу знакомых", – сказал Томас.

Глава маркетинга компании CV Online Рита Каравайтене отметила, что сезонные работы в Литве затягиваются до середины сентября.

По ее словам, летние работы можно разделить на несколько групп: торговля (например, мороженным, прохладительными напитками, сувенирами и т.д.), услуги туризма и общепита (официанты, бармены, горничные, помощники на кухне), сельское хозяйство (сбор ягод, подсобные работники на фермах) и сезонное производство, например, мороженого, мороженной продукции, сортировка ягод.

"Так судя по теперешней погоде, летний сезон может затянуться и на более долгое время", – заметила она.

Каравайтене сказала, что началась вторая половина августа, но объявления с сезонными вакансиями все еще появляются: "Активная молодежь еще надеется заработать до начала учебного года. Такая молодежь ищет работу ненадолго – на одну-две недели".

По словам собеседницы, в этом сезоне особенно активны несовершеннолетние подростки (15–16 лет), которые ищут работу на стройке, в сфере торговли.

На вопрос, легко ли найти сезонных работников, Каравайтене ответила, что еще есть кому работать.

"Но все зависит от предложения, что предлагают, насколько оно привлекательное. Привлекательность связана и с близостью к дому, возможностью сочетания работы с досугов. Молодежь не хочет работать с раннего утра до позднего вечера, поэтому они с удовольствием выбирают работы во всяких парках развлечений, находят там друзей и одновременно развлекаются. Еще немало зависит от репутации работодателя, честно ли он ведет себя с работниками, насколько привлекательна зарплата. Такие работодатели легко привлекают работников, к ним каждый год возвращаются те же работодатели", – сказала Каравайтене.

На вопрос, можно ли на сезонной работе заработать больше минимума, Каравайтене ответила: "Да". Она заметила, что официанты могут получить немало чаевых. Однако говорить о зарплата в этом секторе сложно, поскольку в объявлениях их указывают редко.

Глава компании Vestmarė (компании принадлежит поместье Радайляй, Кретингский район) Вита Аушрене ищет работника в парке динозавров. Она сказала, что во второй половине августа-сентябре найти сезонных работников непросто.

Несовершеннолетних, которые хотят работать, много, а совершеннолетние бывают только весной и в начале лета. Сейчас самое сложное время. Студенты и школьники хотят немного отдохнуть перед началом учебного года, а работники все равно нужны", – сказала собеседница.

В начале сезона в Радайляй принимают много разных работников – официантов, работников на кухне, работников для парка. Большинство работников из Клайпедского района, поскольку в поместье жилье работникам не предоставляют.

По словам Аушрене, вопрос нехватки работников им удается решать, например, для работы в парке нанимают и несовершеннолетних.

"У совершеннолетних больше выбор, им легче найти работу. Может, поэтому несовершеннолетние порой более ответственны. В этом году я не могу жаловаться, удалось собрать коллектив. Сложнее всего было найти желающих работать на кухне, пришлось привезти нескольких украинцев", – сказала Аушрене.

На вопрос о зарплатах официантов она сказала, что в их поместье "золотой век" чаевых был два года назад. Сейчас все больше клиентов расплачивается банковскими картами, поэтому и чаевых стало меньше.

Директор компании "Центр по посредничеству при трудоустройстве" Жильвинас Падягимас сказал, что они ищут сезонных работников на стройки и для работы в сфере услуг.

"Поскольку ситуация на рынке труда накалена, компании нанимают в начале лета работников и на постоянные места, зная, что осенью им все равно будут нужны работники. То же самое и на производстве, поскольку работники хотят в отпуск", – заметил собеседник.

Сказать, какие вакансии заполняются быстрее всего, он не мог: "одни хотят работать в сфере услуг, другие не хотят. Другие наоборот хотят на производство, на склады, упаковщиками, фасовщиками. Кто хочет заработать больше, идет на стройку".

По словам Падягимаса необязательно на сезонных работах платят только минимум (в Литве сейчас это 400 евро в месяц или 2,45 евро в час). Есть и зарплаты 500–700 евро.

"Но тенденция такова, что с каждым годом все сложнее, потому что, к примеру, студенты все чаще едут на лето за границу, поскольку там платят больше. В Литве появляется возможность трудоустройства для школьников. Несовершеннолетние всегда активно искали работу, может, просто работодатели не обращали на них особого внимания, пока было достаточно совершеннолетних", – сказал собеседник.