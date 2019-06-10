Об этом 8 июня вечером в редакцию Kas vyksta Kaune сообщил житель Каунаса. Он снял необычную картину. "Был замечен какой-то "смельчак", забравшийся на установленный церковный крест в Шилайняй", – писал читатель.
Мужчина забрался на монумент "Призванные к свободе" высотой 33 м и встал на самой высокой его точке.На мужчине не было никакой страховки. Внизу стали собираться зеваки.
О том, что по кресту лазает молодой человек, сообщили и в полицию. По словам представителей ГКП Каунасского округа, об этом им сообщили 8 июня, в 19:38 ч. Полиция выехала на место происшествия, но мужчины на конструкции уже не было.
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