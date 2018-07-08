Вот уже двадцать лет на вещевой рынок в Палангу приезжают торговать не только местные жители, но и люди из Клайпеды, Кретинги, Салантай и других близлежащих городов. Хотя торговцы очень сжились и довольны сообществом, они говорят, что прогнозы рынка печальны.

Palangos turgus © DELFI / Modesta Meškė

Раньше бывали также торговцы из Шяуляй, Паневежиса, Каунаса, но они отказались торговать, потому что хорошая торговля уже не происходит. "Было весело, когда мы все были, но вот. Расстояние делает своё дело - больше невыгодно приезжать издалека. В прошлом рынок Паланги привлекал продавцов в основном из этих городов, но теперь все изменилось", - с грустью сказала продавщица из Мажейкяй, торгующая 16 лет в Паланге.

Pardavėja Daiva © DELFI / Modesta Meškė

Каждое лето Дайва и ее муж отправляются в Палангу на продажу, и так уже 16 лет. Семья также продает одежду в Мажейкяй, Ретаве и других близлежащих городах. Однако продавцы жалуются, что торговля везде стала намного хуже. Молодежь ушла. "У нас есть все виды прекрасных товаров, просто никто не покупает, никому ничего не нужно. Было бы хорошо, если бы людей было больше, и они приходили бы сюда, чтобы делать покупки. В этом году мы почувствовали это в особенности. Июнь всегда тяжелый месяц, но в этом году мы все пережили спад", - сказала торгующая на рынке женщина.

Palangos turgus © DELFI / Modesta Meškė

Рынок в Паланге работает каждый день, но продавцы не скрывают, что в течение десяти лет кривая опускается, а в последнее время - особенно. По их словам, какие цены на одежду были, такими и остались. "Мы здесь уже как местные. Мы арендуем даже трехкомнатную квартиру, где мы живем вместе с семьей", - сказала она. Продавец из Мажейкяй уверяет, что они продают фирменную одежду. Также на рынке можно обнаружить не только новую, но и поношенную одежду. На вешалках и прилавках смело красуются и подделки – Chanel, Calvin Klein, Versace, Lacoste и другие поддельны бренды.

Palangos turgus © DELFI / Modesta Meškė

Palangos turgus © DELFI / Modesta Meškė

"Здесь одежда дешевле грибов - одежда стоит даже и по 2 евро, но и так люди не идут, а товары все почти новые, хорошие", – сказала продавщица Дайва. Торговцы не скрывали, что если продажи продолжат падать, они планируют заняться чем-нибудь новым. "Если это будет так плохо, тогда подумаем, чем другим заниматься. А налоги-то всё поднимают и поднимают", - делились торговцы грустными прогнозами и настроением.

Palangos turgus © DELFI / Modesta Meškė

По их словам, везде ситуация похожа, даже в центральных роскошных городских бутиках.