На ремонт улицы Сквернялиса – дополнительное финансирование муниципалитета и министерства

Горсовет муниципалитета выделил в апреле деньги по программе просмотра за дорогами, а министр Ярослав Наркевич – приказом от 14 апреля по программе асфальтирования гравийных дорог.
Горсовет Вильнюсского района принял решение на заседании 3 апреля (за голосовали 17, против 9, членов горсовета, еще 3 - воздержались). По выделению денег на ул. Упес голосование проводилось отдельно.
Представитель муниципалитета Йоланта Гульбинович сказала, что пока неясно, когда будут проводить дальнейшие работы по асфальтированию улицы, поскольку они приостановлены из-за кризиса.
Приказом Наркевича деньги были выделены не только ул. Упес, но и еще двум объектам – на улицы деревни Линдишкес (Авиженяй) и на ул. Гайлинес (дер. Галине) и ул. Кално, соединяющую дер. Галине с хуторами Аукштеи Русокай и Мажои Реше.
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