30 ноября в 17-й раз вильнюсцы и гости столицы могли принять участие в Международной благотворительной рождественской ярмарке, пишет madeinvilnius.lt.

Ярмарку открыла председатель организационного комитета, супруга посла Хорватии в Литве Андреа Кедменец. На церемонии открытия присутствовала и супруга президента Литвы Диана Науседене, а также мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, экс-президент Валдас Адамкус и другие почетные лица.

В этом году в ярмарке действенное участие приняли известные в Литве женщины – ведущая кулинарных передач Беата Николсон, предприниматель Аста Месхино и певица Эрика Дженнингс.

На ярмарке свои товары представили более 40 дипломатических представительств, Международных школ и Международных женских ассоциаций. На Ратушной площади также действовала кулинарная ярмарка разных народов мира.

В этом году ярмарка отличалась богатой программой – исполняли песни на литовском, украинском, шведском, японском, финском, хорватском, английском языках и даже на эсперанто. На ярмарку в Вильнюс из Лапландии приехал Йоулупукки.

Все собранные во время благотворительной ярмарки средства распределят через 10 литовских организаций, помогающих нуждающимся в помощи людям: детям, женщинам и пожилым людям.

Diana Nausėdienė dalyvauja kalėdiniame labdaros renginyje © Organizatorių archyvas