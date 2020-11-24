Каунасцы и гости столицы могут наблюдать за этим захватывающим процессом.

Работы были начаты в конце прошлой недели. Огни на елке зажгут в субботу. Однако за церемонией жители смогут следить в виртуальном пространстве.

Праздничный концерт без зрителей состоится на арене "Жальгирис", его можно будет смотреть по телевизору и по интернету. На концерте выступят Monique, Видас Барейкис, Jazzu, Юстинас Ярутис и Гирманте Вайткуте.

"Елку украшает художник Йоланта Шмидтене. Ее идеи поражают и удивляют каждый год. В прошлом году доминировали "космические" декорации, а в этом году - будет доминировать сказочный мотив.

Год был нелегким, поэтому Рождество будет легким и тихим. Это отражено и в лозунге этого года: "Сладкое-сладкое Рождество в Каунасе". На Ратушную площадь вернутся светлые цвета, а вся деятельность будет перенесена в виртуальное пространство" – сказал вице-мэр города Мантас Юргутис.