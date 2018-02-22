О таком опыте работы в компании по обеспечению пожарной безопасности и техническому обслуживанию противопожарных систем Fire experts рассказал Саулюс (настоящее имя редакции известно). По его словам тот же человек отчасти возглавляет и компанию Fire expert.

Однако глава Fire experts Андрюс Лукошюс сказал DELFI, что обвинения его рассмешили.

"Около 95% фактов - это неправда, а это унижает репутацию юридического лица. Похоже, мы будем обращаться в суд, потребуем возмещения ущерба. Ваш собеседник должен получить третий иск", – так прокомментировал Лукошюс рассказ Саулюса.

"Меня пригласили на собеседование, Андрюс набирал команду. Он считает, что в эту сферу должны приходить только специалисты по пожарной безопасности, получившие соответствующее образование в Вильнюсском университете им. Гедиминаса, поскольку, по его мнению, они лучше знакомы с такой работой. Условия были хорошие. Кроме того, я работал по специальности, а тут еще и кризис продолжался, поэтому предложений было немного", – рассказал Саулюс.

Однако его предупредили, что компания разработала договор, в котором указано, что, работая в Fire experts, он не может конкурировать с этой компанией, предоставляя услуги другим компаниям или заниматься подобной деятельностью самостоятельно.

"Когда я подписал договор, мне вручили этот договор о неконкуренции и я увидел там другие интересные пункты. Например, если уходишь из компании, целый год не можешь работать у любых конкурентов, заниматься такой деятельностью, а работодатель платит тебе за это по 200 литов (около 57 евро) в месяц. Если ты с ним конкурируешь, придется заплатить около 2000 евро. Это условие действует, если уходишь с работы по собственному желанию. Если тебя увольняют, сумма больше. Конечно, тогда это казалось смешно: "Куда я еще пойду, нашел работу, работаю", – рассказал он.

Зарплата составляла от 100 (около 33 евро) до 2000 литов (575 евро) в месяц.

"Базовая зарплата была 1600 литов (около 460 евро), 200 литов (57 евро) платили за неконкуренцию, также была возможность получить надбавку – чем больше работы, тем больше заработок. Эта надбавка нигде не фигурировала – скажем, договоренность была на словах. Было так, что с каждым годом эта надбавка менялась и не в пользу работников", – заметил Саулюс. Тогда он понял, что попал в капкан – финансовые условия ухудшаются, а уйти не можешь из-за договора о неконкуренции.

"Несколько человек ушли, думали, как он узнает, но он всегда знал, кто и куда уходит.

Тогда шли письма с требованием выплатить сумму, на некоторых работников подали в суд", – рассказал он.

В 2014 г. из компании ушло много хороших специалистов, условия немного улучшились, но ввели договор о конфиденциальности – в течение 5 лет после ухода с работы не можешь обслуживать клиентов из базы данных, пользоваться базой данных и другой информацией, которую накопил.

Потом, по его словам, работников попросили подписать договор о полной материальной ответственности, в нем было сказано, что работник обязан сообщить, если во время работы были сломаны принадлежащие компании вещи, пропали и т.д. Было указано, что работник полностью отвечает за вещи на рабочем месте – например, за стул или принтер.

Одному из работников, который не подписал этот договор, на неделю задержали зарплату. Саулюс рассказал, что другой работник пострадал из-за того, что не сообщил руководителю о том, что повредил рабочий автомобиль во время поездки на стройку.

Позже во всех рабочих автомобилях была установлена система GPS, чтобы начальник мог следить за их маршрутами и перемещением.

"Я знаю, что, например, в курьерских службах это норма, необходимая для безопасности, но в данном случае это была информация только для начальника", - рассказал он, заметив, что велась постоянная слежка и даже опоздание на 10 минут не оставалось не замеченным. За 2-3 опоздания в неделю высчитывался час рабочего времени и это вносили в ведомость.

По его словам, применялись и финансовые взыскания за несвоевременное завершение работы. "Если должен прислать какой-то проект, работу, коммерческое предложение в 13 ч., а прислал в 13:10 ч., то в конце месяца высчитывали 200 литов (57 евро) – штраф за опоздание", – рассказал Саулюс.

Он заметил, что директор нанял специалиста в сфере ИТ, которые установил специальные программы во всех компьютерах, чтобы работодатель мог видеть, на какие сайты заходят работники, и отключил Facebook, Youtube, все информационные порталы и порталы для поиска работы, чтобы нельзя было разместить резюме. Причем работников о слежке в интернете не предупредили. Тогда еще действовал старый Трудовой кодекс, работодатель не имел права на такие действия. Поэтому вскоре появились новые внутренние правила, которые стали действовать задним числом.

Он рассказал, что из высказываний директора было ясно, что он не только следит за ними, но и прослушивает их. Поэтому обстановка на работе стала невыносимой. Со временем работодателю перестало нравиться, что работники общаются между собой и говорят не о работе.

Саулюс проработал в компании около 5 лет. Потом ушел из-за усталости, растущей нагрузки. Когда он сказал, что уходит, работодатель предложил ему повысить зарплату на 70 евро. Потом общая сумма увеличилась до 1500 евро. Но и это его не удержало.

Полгода он работал в другой сфере, потом его пригласили в сферу пожарной безопасности, но работа была несколько иной. Прошло уже два года.

"Директора некоторые работники до сих пор боятся, поскольку он любит судиться, у него масса разных договоров, к счастью все это уже в прошлом", – вдохнул собеседник.