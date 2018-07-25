Данные со спутников позволяют прийти к выводу, что необычно теплой стала вода также местами в Северном Ледовитом океане, особенно на росссийском побережье, пишет агентство Leta.

В большей части Балтийского моря вода прогрелась до +18..+24 градусов, и только местами, в основном на побережье, вода холоднее.

В ночь на среду температура воды на западном побережье Курземе и Видземе не превышала +14 градусов, что связано с направлением ветра — с суши.

Ожидается, что в ближайшие две недели температура воды в Балтийском море достигнет максимума за всю историю наблюдений.