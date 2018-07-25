Данные со спутников позволяют прийти к выводу, что необычно теплой стала вода также местами в Северном Ледовитом океане, особенно на росссийском побережье, пишет агентство Leta.
В большей части Балтийского моря вода прогрелась до +18..+24 градусов, и только местами, в основном на побережье, вода холоднее.
В ночь на среду температура воды на западном побережье Курземе и Видземе не превышала +14 градусов, что связано с направлением ветра — с суши.
Ожидается, что в ближайшие две недели температура воды в Балтийском море достигнет максимума за всю историю наблюдений.
Опасное сходство: Литва вступает в дело ЕС по продуктам, напоминающим игрушки (6)
Правительство Литвы постарается убедить суд...
На пять градусов теплее нормы: Балтийское море стало аномально теплым (34)
Самое большое отклонение температуры воды от нормы...
Детекторы дыма купили не все жители Литвы, но торговцы рады результатам (47)
В этом году в Литве вступило в силу новое требование,...
"Крестьяне" предлагают менять размеры штрафов за превышение скорости, полиция их поддерживает (37)
По действующему в Литве порядку, полиция назначает...
Хорошие новости для студентов-иностранцев: для ВНЖ в Литве зачтут все время учебы (1)
Появились более благоприятные условия для иностранных...
TOP новостей
"Крестьяне" предлагают менять размеры штрафов за превышение скорости, полиция их поддерживает (37)
По действующему в Литве порядку, полиция назначает...
Детекторы дыма купили не все жители Литвы, но торговцы рады результатам (47)
В этом году в Литве вступило в силу новое требование,...
На пять градусов теплее нормы: Балтийское море стало аномально теплым (34)
Самое большое отклонение температуры воды от нормы...
Борис Вишневский: Рыльце в пушку - главная причина запрета Зингерису на въезд в Россию (28)
"В начале июня Володя Кара-Мурза написал мне, что нашему...
Распад семейных хозяйств – пустеют села и усадьбы Литвы (54)
Несмотря на то, что власти Литвы постоянно говорят об...